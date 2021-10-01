ФНЛ назвала Тарасова «Гением августа» после высказывания о беременном малыше

Полузащитник «Велеса» Дмитрий Тарасов получил приз и был признан «Гением августа» по версии Футбольной национальной лиги. Тарасов получил этот титул за интервью после матча с «Акроном», который закончился со счётом 1:1. Тогда Тарасов сказал, что посвящает свой гол «жене и будущему беременному малышу».

Во время награждения Тарасову вручили футболку ФК ВГИК и книги про беременность для отцов. Сам футболист отнёсся с юмором к произошедшему.

Запись можно посмотреть в «твиттере» ФНЛ.

«Рад, что таким интервью я порадовал большое количество людей», — сказал Тарасов.

ФНЛ вместе с болельщиками и пабликом ВГИК определяет обладателя награды каждый месяц.

С сезона-2021/2022 Тарасов выступает за московский «Велес», который играет в ФНЛ. Дмитрий Тарасов — чемпион России, серебряный призёр чемпионата России, бронзовый призёр чемпионата России, трёхкратный обладатель Кубка России.