«Атлетик» минимально обыграл «Алавес»

Сегодня, 1 октября, состоялся матч 8-го тура испанской Ла Лиги между «Атлетиком» из Бильбао и «Алавесом» из Витории. Встреча прошла на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Уже на 9-й минуте хозяева могли выйти вперёд, но не реализовали пенальти. Неудачно удар с 11-метровой отметки исполнил Рауль Гарсия.

Видео нереализованного пенальти.

За минуту до окончания основного времени 1-го тайма Лекуэ выполнил кручёную подачу от линии штрафной к дальней штанге, где испанский футболист Рауль Гарсия выпрыгнул выше опекавшего его защитника и головой вколотил мяч в ближний угол.

Видео гола Гарсии.

Главным арбитром был Карлос Дель Серро Гранде. Ему помогали Роберто Алонсо Фернандес и Гонсало Гарсия Гонсалес. Резервный рефери — Мануэль Посуэта Родригес.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.