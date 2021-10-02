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Серхио Рамос, вероятнее всего, не сыграет с «Ренном»

Серхио Рамос, вероятнее всего, не сыграет с «Ренном»
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Защитник французского «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамос продолжает восстанавливаться после травмы икроножной мышцы. Об этом сообщает Le Parisien.

По информации источника, 35-летний испанец не тренировался с командой перед матчем с «Ренном». Участие Рамоса в этой игре маловероятно. Тренер команды и медицинский штаб клуба не хотят рисковать здоровьем игрока, поэтому не допускают его до матчей.

Серхио Рамос перешёл в «ПСЖ» в июле 2021 года. Соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2023 года. Защитник перешёл в новый клуб на правах свободного агента. В прошлом сезоне чемпионата Испании он принял участие в 15 матчах, в которых записал в свой актив два гола. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 10 млн.

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