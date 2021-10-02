Роберто Манчини: скучаю по работе с клубами

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини признался, что скучает по работе с клубами. Также наставник национальной команды поделился мнением о борьбе за скудетто в нынешнем сезоне.

«Работа с клубами? Если честно, я скучаю по ежедневной работе. Да, когда бывает много матчей сборной, скучаешь меньше. Но в те периоды, когда приходится ждать по пять месяцев, это намного сложнее. Например, с ноября по март или с марта по июнь.

Серия А — интересный и весёлый чемпионат. Будет семь—восемь команд, которые поборются за титул. В их числе «Ювентус». На мой взгляд, «Ювентус» сможет вернуться на прежний уровень. Фаворита в чемпионате нет, хоть «Наполи» и «Милан» здорово стартовали. Позади очень много сильных команд», — цитирует Манчини Football Italia.