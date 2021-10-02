Черчесов высказался о ситуации вокруг Дзюбы и Карпина в сборной России

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию вокруг нападающего Артёма Дзюбы, который отказался от вызова в состав национальной команды, которую сейчас возглавляет Валерий Карпин.
«У Дзюбы проблемы с главным тренером? Артём амбициозный футболист, который имеет свое мнение. Иногда надо время, чтобы он свою нишу нашёл. Артём Дзюба в 18 лет уже играл у меня в основном составе «Спартака» и знаю, что ему надо дать время самому прийти к соглашению с самим собой. И тогда мы имеем то, что имеем. Он сыграл отличный чемпионат мира, забил за сборную больше всех голов, капитан команды. Значит, вопросов у нас не было.
Такие ситуации бывают не раз в сборной и команде. Задача главного тренера не допустить ситуацию до такой степени, чтобы не было обратной дороги. Мы сами были молодые, ещё неизвестно лучше их или нет, и наши тренера находили с нами общий язык. Теперь моя задача максимально делать так, чтобы дать время футболисту сделать выводы, простить ту или иную ошибку. Для этого он и молодой, чтобы делать какие-то вещи. Моя задача, как главного тренера не допускать таких-то вещей, а если это случается, посмотреть на это спокойно и поправить — сказал Черчесов в интервью YouTube-канале Hejt Park.
Напомним, ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин вызвал Дзюбу для подготовки к октябрьским матчам отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Однако, игрок отказался принять приглашение.
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