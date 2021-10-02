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Клопп: время от времени я раздражаю Гвардиолу

Клопп: время от времени я раздражаю Гвардиолу
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Манчестер Сити» в чемпионате Англии.

«Я не уверен, что когда-либо говорил Пепу, но он мне нравится! Это правда. Очевидно, время от времени я раздражаю его тем, что говорю на пресс-конференциях. Я не хочу сказать о нем ничего плохого, но когда кто-то из сотрудников «Манчестер Сити» говорит ему: «Клопп сказал это», я вижу на его пресс-конференции, что он действительно злится. Простите за это! Я его очень уважаю. Мы думаем, что много знаем друг о друге, но это не так. Мы встречались на футбольных матчах, но два года назад у нас было несколько ситуаций, когда мы вместе ездили в Манчестер на церемонии награждения», — приводит слова Клоппа Goal.

Матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» состоится 3 октября.

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