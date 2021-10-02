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Алексей Березуцкий назвал основную проблему ЦСКА в стартовом отрезке РПЛ

Алексей Березуцкий назвал основную проблему ЦСКА в стартовом отрезке РПЛ
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Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий накануне матча с «Краснодаром» оценил стартовый отрезок для «армейцев» в чемпионате России.

«Нам нужно обрести стабильность. Тот футбол, который мы хотим видеть, команда пока демонстрирует лишь отрезками. Это основное, чем я не удовлетворен на данный момент. Разочаровали и глупые ошибки на стартовом отрезке чемпионата. Это, безусловно, относится и к тренерскому штабу. Разумеется, от них никто не застрахован. Результат придет, когда мы будем реже допускать такие оплошности и сможем показывать наш лучший футбол на протяжении большей части матча. В идеале, конечно, все 90 минут», — приводит слова Березцкого официальный сайт ЦСКА.

Матч между ЦСКА и «Краснодаром» состоится 2 октября в Москве.

Так, стоп. Березуцкий всё-таки тренер? Так, стоп. Березуцкий всё-таки тренер?
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