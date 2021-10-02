«Хотим видеть большего от Кая». Тухель высказался о выступлениях Хаверца за «Челси»

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель поделился мнением о текущей форме 22-летнего немецкого атакующего полузащитника «аристократов» Кая Хаверца.

«Гол в финале Лиги чемпионов, конечно, очень сильно помог ему, что сразу же отразилось в его тренировочном процессе. Он показал иное отношение, более зрелый способ тренировок и отношение к своему телу. Я не постесняюсь сказать, что мы ожидаем от него большего в играх.

В то же время важно, чтобы я не чувствовал, что вся команда немного увязла в ожиданиях. Я не знаю почему. Может быть, это из-за нашего успеха. Может быть, это ожидания, которые приводят к успеху.

Это очень важно и необходимо, чтобы мы сбросили это с наших плеч, сосредоточились и играли прямо здесь, прямо сейчас. Мы хотим большего от Кая, большего от того, что он может дать, потому что он полон талантов. Никто не злится на него. Но когда ты играешь за «Челси», мы хотим получить от тебя все лучшее», — цитирует Тухеля Goal.

Напомним, Хаверц стал игроком «Челси» в сентябре 2020 года, перейдя за € 80 млн из леверкузенского «Байера». В текущем сезоне он принял участие в 9 матчах за «Челси» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.