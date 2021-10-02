Самуэль Это’О: игра с «Атлетико» — шанс для «Барселоны» показать, что они ещё живы

Бывший камерунский футболист каталонской «Барселоны» Самуэль Это’О высказался о предстоящей гостевой игре сине-гранатовых с мадридским «Атлетико» в рамках 8-го тура чемпионата Испании.
«Будущее Кумана? Такие вопросы должно решать правление «Барселоны», мне нечего сказать по этому поводу. Я не видел игры с «Бенфикой», так как летел в самолёте.
Игра с «Атлетико» — это шанс для футболистов «Барселоны» проявить хоть немного собственной гордости, попытаться показать, что они живы, хотя многие уже их списали со счетов. Для меня самое главное — это игра, именно футболисты должны побеждать и получать удовольствие от этой игры. Это будет красивая встреча.
С моей точки зрения, «Атлетико» имеет лучший состав в чемпионате Испании, они выглядят лучше не только «Барсы». Да, подопечные Симеоне будут фаворитами, но «Барселона» всегда остаётся «Барселоной», — цитирует Это’О Sport.es.
Матч 8-го тура чемпионата Испании «Атлетико» — «Барселона» состоится в субботу, 2 октября. Начало — в 22:00 мск.
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