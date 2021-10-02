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Министр спорта России – о лимите: от перемены мест слагаемых значение суммы не меняется

Министр спорта России – о лимите: от перемены мест слагаемых значение суммы не меняется
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Министр спорта России Олег Матыцин ответил на вопрос о предпочтительной модели лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге.

«Мы ждём сформированного мнения футбольного сообщества, которое выражает РФС. Лимит на легионеров — это одна из частей плана, она сама по себе не решает вопрос. Как только предложения будут сформулированы окончательно, тогда мы будем проводить финальные разговоры и выходить с консолидированной программой.

Я не математик, но от перемены мест слагаемых значение суммы не меняется, давайте все-таки эту проблему рассматривать в комплексе», — цитирует Матыцина ТАСС.

Напомним, в настоящее время в РПЛ разрешено включать в заявку не более восьми иностранцев.

Разговор о необходимости реформ в российском футболе вновь возник после неудачного выступления сборной страны на чемпионате Европы — 2020. Там россияне заняли последнее место в группе и не смогли выйти в плей-офф. Вскоре сборную покинул Станислав Черчесов, руководивший национальной командой с 2016 года. Его сменил Валерий Карпин.

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