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Черчесову задали вопрос о том, является ли увольнение из сборной России инициативой Путина

Черчесову задали вопрос о том, является ли увольнение из сборной России инициативой Путина
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58-летний российский тренер Станислав Черчесов, ранее возглавлявший сборную России по футболу, поделился воспоминаниями об успехе на чемпионате мира – 2018, проходившем в России, а также ответил на вопросы об интересе к спорту со стороны президента России Владимира Путина.

«Что я получил за успех на чемпионате мира – 2018? Мы спортсмены и успех у нас для каждого свой. Думаю, что эмоциональный успех у нас действительно был, а спортивный – у нас был один кубок и его забрала Франция. Имели шанс выйти в полуфинал, но, увы, не получилось. Мы чемпионы мира по эмоциям были.

Ни машин, ни квартир, ни дач – ничего не получал. Самое главное, мы получили любовь нашей нации. Мы для них играли и это самое главное. Естественно, нашу сборную принял Президент в Кремле. Получили там несколько орденов, грамоты и всё такое прочее.

Звонил ли президент Путин? Когда шёл чемпионат мира – да, несколько раз мы общались. Был на финале турнира, туда меня пригласил именно он. Он сам у нас спортсмен и много делает для спорта.

Увольнение – это инициатива Путина? Это… Мы плохо слышим, нет?», — сказал Черчесов в эфире польской передачи Hejt Park на YouTube-канале Kanał Sportowy.

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