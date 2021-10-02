Яркое интервью Черчесова и конфликт МИД Чехии с Джеррардом. Главное к утру
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Экс-главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов дал большое интервью польским СМИ, МИД Чехии ответил главному тренеру «Рейнджерс» Стивену Джеррарду на обвинения в недопустимом поведении юных болельщиков на матче Лиги Европы, а теннисист Андрей Рублёв вышел в полуфинал турнира в Сан-Диего – главное к утру в подборке «Чемпионата».
- Черчесов высказался о ситуации вокруг Дзюбы и Карпина в сборной России, а также выразил мнение о необходимости сохранения лимита на легионеров.
- МИД Чехии — о словах Джеррарда: хватит оскорблять чешских детей!
- Рублёв обыграл Шварцмана и вышел в полуфинал турнира в Сан-Диего, Карацев покинул розыгрыш соревнований.
- КХЛ: «Ак Барс» переиграл ЦСКА, Кагарлицкий оформил дубль.
- РФС опубликовал итоги рассмотрения спорных эпизодов матча «Зенит» — «Крылья Советов».
- НХЛ: Голы Бучневича, Барбашёва и Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Чикаго», дубль защитника Мироманова принёс «Вегасу» крупную победу над «Лос-Анджелесом», а Кучеров оформил ассистентский хет-трик в игре с «Каролиной».
- Пейдж взял реванш у Лимы в главном бою турнира Bellator 267.
- Российские шахматистки одолели украинок и сыграют с Индией в финале командного ЧМ.
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