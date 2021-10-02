Яркое интервью Черчесова и конфликт МИД Чехии с Джеррардом. Главное к утру

Экс-главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов дал большое интервью польским СМИ, МИД Чехии ответил главному тренеру «Рейнджерс» Стивену Джеррарду на обвинения в недопустимом поведении юных болельщиков на матче Лиги Европы, а теннисист Андрей Рублёв вышел в полуфинал турнира в Сан-Диего – главное к утру в подборке «Чемпионата».