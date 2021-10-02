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Криштиану Роналду – худший по показателю прессинга в текущем сезоне чемпионата Англии

Криштиану Роналду – худший по показателю прессинга в текущем сезоне чемпионата Англии
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36-летний форвард английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду является худшим атакующим игроком английской Премьер-лиги по степени прессинга защитников соперников в среднем за матч. Об этом информирует SportBible со ссылкой на исследование издания The Athletic.

Лидирует в рейтинге 28-летний ивуарийский форвард «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха – около 20 попыток прессинга за матч. Аналогичный показатель у Ниля Мопе из «Брайтон энд Хоув Альбион». Замыкает тройку лучших португальский нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота (19,8).

Рейтинг лучших прессингующих футболистов АПЛ

Рейтинг лучших прессингующих футболистов АПЛ

Фото: The Athletic

Как уже упоминалось ранее, худший в этом рейтинге – Криштиану Роналду, он оказывает давление на игроков соперников лишь 2,7 раза за игру.

Отметим, что в исследование включены футболисты, которые провели на поле в текущем сезоне не менее 270 минут.

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