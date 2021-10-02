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Чемпионат России по футболу сезона-2021/2022: расписание матчей 10-го тура

Чемпионат России по футболу сезона-2021/2022: расписание матчей 10-го тура
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Сегодня, 2 октября, матчем «Рубин» — «Нижний Новгород» стартует 10-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

В 10-м туре состоятся следующие восемь встреч:

2 октября
«Рубин» — «Нижний Новгород» (Казань, 14:00 мск)
«Динамо» — «Крылья Советов» (Москва, 16:30 мск)
«Арсенал» — «Химки» (Тула, 19:00 мск)
ЦСКА — «Краснодар» (Москва, 19:00 мск)

3 октября
«Уфа» — «Урал» (Уфа, 14:00 мск)
«Зенит» — «Сочи» (Санкт-Петербург, 16:30 мск)
«Ахмат» — «Спартак» (Грозный, 19:00 мск)
«Локомотив» — «Ростов» (Москва, 19:00 мск).

После девяти туров турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 23 очка. В тройку лидеров входят московские клубы «Динамо» (19) и «Локомотив» (17).

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022
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