Чемпионат России по футболу сезона-2021/2022: расписание матчей 10-го тура

Сегодня, 2 октября, матчем «Рубин» — «Нижний Новгород» стартует 10-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.



В 10-м туре состоятся следующие восемь встреч:



2 октября

«Рубин» — «Нижний Новгород» (Казань, 14:00 мск)

«Динамо» — «Крылья Советов» (Москва, 16:30 мск)

«Арсенал» — «Химки» (Тула, 19:00 мск)

ЦСКА — «Краснодар» (Москва, 19:00 мск)



3 октября

«Уфа» — «Урал» (Уфа, 14:00 мск)

«Зенит» — «Сочи» (Санкт-Петербург, 16:30 мск)

«Ахмат» — «Спартак» (Грозный, 19:00 мск)

«Локомотив» — «Ростов» (Москва, 19:00 мск).



После девяти туров турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 23 очка. В тройку лидеров входят московские клубы «Динамо» (19) и «Локомотив» (17).