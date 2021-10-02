Черчесов поделился мнением о высоких зарплатах молодых футболистов

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался по поводу высоких зарплат молодых игроков.

«Старый, молодой — не имеет никакого значения. Или он заслуженно получил, или нет. А раз заслуженно, то тогда не получил, а заработал. А если именно получил, то это подарок. Другое дело, если молодой заработал много, то это жизнь, это нормальная ситуация. Этот барьер игрок должен пройти. Кто прошёл, тот идёт дальше. Главное — кто окружает этих ребят, их семья, друзья. Это ещё и одна из важнейших задач тренера — воспитывать футболиста, личность.



Что касается Мамаева и Кокорина, Мамаев у меня нигде не играл, а Кокорин был капитаном в «Динамо». Бывает, что молодые люди попадают в неприятную ситуацию. Они своё получили. Очень рад, что теперь они играют в футбол», — сказал Черчесов в интервью на YouTube-канале Hejt Park.