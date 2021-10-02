Дэниел Старридж прокомментировал свой переход в «Перт Глори»

Нападающий «Перт Глори» Дэниел Старридж поделился эмоциями от перехода в состав нового клуба.



«Сезон-2021/2022 у «Перт Глори» будет прекрасным. У меня появилась отличная возможность сыграть в чемпионате Австралии в это захватывающее время. С нетерпением жду возможности присоединиться к новым партнёрам по команде. Слышал, что город потрясающий, так что мне не терпится исследовать его! Скоро увидимся», — написал Старридж в своём «инстаграме».



Старридж с марта 2020 года пребывает в статусе свободного агента. Его последним клубом был турецкий «Трабзонспор». Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Старридж получил дисквалификацию до 17 июня 2020 года за нарушение правил о ставках. Игрок выступал за «Манчестер Сити», «Челси», «Болтон», «Ливерпуль» и «Вест Бромвич Альбион». За сборную Англии сыграл 26 матчей и забил 8 мячей. С середины лета форвард тренировался с испанской «Мальоркой».

Новость по теме Старридж подписал контракт с австралийским «Перт Глори»