Ал. Березуцкий: надеюсь, Эджуке продолжит развиваться. Он прибавляет во многих компонентах

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий поделился мнением об игре нападающего Чидеры Эджуке.



«Чиди действительно прибавляет во многих компонентах. В частности, он стал гораздо лучше взаимодействовать с Иваном Обляковым, с Антоном Заболотным, с другими игроками. Отмечу, что Эджуке прибавил в оборонительных действиях, этот момент я тоже считаю очень важным. С другой стороны, в футболе не имеет значения, что было вчера. Хороший матч на прошлой неделе не даёт никакой гарантии, что следующий тоже будет удачным. Очень надеюсь, что Чиди продолжит развиваться и будет чаще радовать нас голами и результативными передачами», — цитирует Березуцкого пресс-служба армейцев.



Матч между ЦСКА и «Краснодаром» состоится сегодня, 2 октября, в Москве. Старт встречи – в 19:00 мск.

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