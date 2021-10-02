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«Рубин» — «Нижний Новгород»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00

«Рубин» — «Нижний Новгород»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00
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Сегодня, 2 октября, состоится матч «Рубин» — «Нижний Новгород». Встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Центральный» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Нижний Новгород».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Максим Гаврилин (Владимир). Резервный рефери — Игорь Сараев (Санкт-Петербург).

Казанский «Рубин» в 9 матчах набрал 14 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Нижний Новгород» (11) — на 10-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (23).

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