«Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:30

Сегодня, 2 октября, состоится матч «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон». Встреча 7-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Помогать ему будут ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. В роли резервного рефери выступит Пол Тирни.



«Манчестер Юнайтед» в 6 матчах набрал 13 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Эвертон» (13) — на 5-м месте. Лидером соревнований является «Ливерпуль», в 6 встречах набравший 14 очков.

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