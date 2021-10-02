«Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:30

Сегодня, 2 октября, состоится матч «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон». Встреча 7-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Помогать ему будут ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. В роли резервного рефери выступит Пол Тирни.
«Манчестер Юнайтед» в 6 матчах набрал 13 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Эвертон» (13) — на 5-м месте. Лидером соревнований является «Ливерпуль», в 6 встречах набравший 14 очков.
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