Максим Мухин: «Краснодар» — атакующая команда. Очень нравится Кордоба

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин поделился мнением об игре «Краснодара», с которым красно-синим предстоит встретиться в 10-м туре розыгрыша Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.



«Краснодар» — атакующая команда, у них появился новый нападающий — Кордоба. Очень мне нравится: цепкий, у него сложно отобрать мяч. Играет за счёт того, что ставит спину, может спокойно развернуться, создать момент. Молодые футболисты тоже хорошо выполняют свою роль», — цитирует Максима Мухина пресс-служба ЦСКА.



Матч между ЦСКА и «Краснодаром» состоится сегодня, 2 октября, в Москве. Старт встречи – в 19:00 мск. «Краснодар» за девять туров набрал 16 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (16) – на пятой позиции, уступает по дополнительным показателям.