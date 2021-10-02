Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Максим Мухин: «Краснодар» — атакующая команда. Очень нравится Кордоба

Максим Мухин: «Краснодар» — атакующая команда. Очень нравится Кордоба
Комментарии

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин поделился мнением об игре «Краснодара», с которым красно-синим предстоит встретиться в 10-м туре розыгрыша Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.

«Краснодар» — атакующая команда, у них появился новый нападающий — Кордоба. Очень мне нравится: цепкий, у него сложно отобрать мяч. Играет за счёт того, что ставит спину, может спокойно развернуться, создать момент. Молодые футболисты тоже хорошо выполняют свою роль», — цитирует Максима Мухина пресс-служба ЦСКА.

Матч между ЦСКА и «Краснодаром» состоится сегодня, 2 октября, в Москве. Старт встречи – в 19:00 мск. «Краснодар» за девять туров набрал 16 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (16) – на пятой позиции, уступает по дополнительным показателям.

Новость по теме
Мухин: не сильно расстроился из-за невызова в основную сборную. Я слабее тех, кто вызван
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021