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Пауло Дибала не поможет сборной Аргентины в октябрьских матчах отбора ЧМ-2022

Пауло Дибала не поможет сборной Аргентины в октябрьских матчах отбора ЧМ-2022
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Нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала пропустит матчи сборной Аргентины в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года с национальными командами Парагвая (7 октября), Уругвая (10 октября) и Перу (14 октября), сообщает пресс-служба сборной на странице в «Твиттере».

Напомним, Дибала получил повреждение в матче чемпионата Италии с «Сампдорией» (3:2), который состоялся 26 сентября.

Сборная Аргентины в 8 матчах набрала 18 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице южноамериканского отборочного турнира ЧМ-2022. Лидером квалификации является национальная команда Бразилии (24).

Дибала в нынешнем сезоне принял участие в 5 матчах чемпионата Италии, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

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