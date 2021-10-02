Пауло Дибала не поможет сборной Аргентины в октябрьских матчах отбора ЧМ-2022

Нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала пропустит матчи сборной Аргентины в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года с национальными командами Парагвая (7 октября), Уругвая (10 октября) и Перу (14 октября), сообщает пресс-служба сборной на странице в «Твиттере».



Напомним, Дибала получил повреждение в матче чемпионата Италии с «Сампдорией» (3:2), который состоялся 26 сентября.



Сборная Аргентины в 8 матчах набрала 18 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице южноамериканского отборочного турнира ЧМ-2022. Лидером квалификации является национальная команда Бразилии (24).



Дибала в нынешнем сезоне принял участие в 5 матчах чемпионата Италии, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

Новость по теме Дибала отреагировал на травму, из-за которой он покинул поле в слезах