«Динамо» — «Крылья Советов»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30

Сегодня, 2 октября, состоится матч «Динамо» — «Крылья Советов». Встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Крылья Советов».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги. Помогать ему будут ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Владислав Назаров (Невинномысск). Резервный рефери — Роман Галимов (Улан-Удэ).
Московское «Динамо» в 9 матчах набрало 19 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Крылья Советов» (10) — на 11-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (23).
- 2 октября 2021
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