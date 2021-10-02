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Иммобиле выбыл на неопределённый срок из-за травмы в матче с «Локомотивом»

Иммобиле выбыл на неопределённый срок из-за травмы в матче с «Локомотивом»
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Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле выбыл на неопределённый срок из-за повреждения, полученного во время матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Локомотивом» (2:0). У форварда легкая травма полуперепончатой мышцы правого бедра, сообщает пресс-служба «орлов».

Напомним, в матче второго тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022 московский «Локомотив» встречался с римским «Лацио». Игра прошла 30 сентября на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

«Локомотив» и «Лацио» выступают в одной группе с турецким «Галатасараем» и французским «Марселем». «Локомотив» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сыграл вничью с «Марселем» (1:1). «Лацио» в стартовой игре уступил «Галатасараю» (0:1).

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