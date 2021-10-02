«Вулверхэмптон» — «Ньюкасл Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00
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Сегодня, 2 октября, состоится матч «Вулверхэмптон» — «Ньюкасл Юнайтед». Встреча 7-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вулверхэмптон» — «Ньюкасл Юнайтед».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Грэмом Скоттом. Помогать ему будут ассистенты Ричард Уэст и Марк Скоулз. Резервный рефери — Энтони Тейлор.
«Вулверхэмптон» в 6 матчах набрал 6 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2021/2022. «Ньюкасл Юнайтед» (3) — на 17-м месте. Лидером соревнований является «Ливерпуль», набравший 14 очков. Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».
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