Женский «Локомотив» переиграл «Зенит» и завоевал Кубок России

Женский футбольный клуб «Локомотив» переиграл «Зенит» в финале Кубка России. Встреча прошла на поле стадиона «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу «Локомотива».
Единственный гол на третьей минуте встречи забила Нелли Коровкина, которая воспользовалась ошибкой от вратаря соперниц. Этот мяч и позволил «Локомотиву» стать обладателем Кубка России.
«Локомотив» также убедительно выступает в национальном первенстве, где занимает первое место в турнирной таблице. За 21 тур команда набрала 58 очков. «Зенит» (48) – на второй позиции. Действующим чемпионом женского первенства является ЦСКА. Женский «Локомотив» выступает в чемпионате с 2018 года, в 2019 и 2020 годах команда становилась серебряным призёром.
- 2 октября 2021
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