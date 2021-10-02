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Вендел – о мечтах: большое количество забитых голов и россыпь трофеев с «Зенитом»

Вендел – о мечтах: большое количество забитых голов и россыпь трофеев с «Зенитом»
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Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел рассказал о своих мечтах на будущее.

«Мечты у меня такие: большое количество забитых голов и россыпь трофеев с «Зенитом»! И, само собой, очень хочется попасть в сборную Бразилии, сыграть с ней на чемпионате мира. Даст бог — всё сложится.

Если говорить о планах на сезон-2021/2022. Не знаю, всё зависит от схемы игры, ситуации на поле, соперника. Был близок к тому, чтобы поразить ворота в матче с «Рубином», но, к сожалению, мне это не удалось. Так что плана нет. Но в целом если смогу забить восемь мячей, то буду доволен», — цитирует Вендела пресс-служба «Зенита».

Напомним, «Зенит» ждёт матч 11-го тура РПЛ с «Сочи». Игра состоится в воскресенье, 3 октября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.

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