«Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»: Роналду остался в запасе хозяев

Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» на матч 7-го тура английской Премеьер-лиги сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон».
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу, Линделёф, Варан, Ван-Биссака, Фред, Мактоминей, Марсьяль, Фернандеш, Гринвуд, Кавани.
Запасные: Хендерсон, Бейи, Теллес, Лингард, Матич, Погба, ван де Бек, Санчо, Роналду.
«Эвертон»: Пикфорд, Годфри, Мина, Кин, Динь, Таунсенд, Дукуре, Аллан, Гордон, Грей, Рондон.
Запасные: Бегович, Лонерган, Брэнтуэйт, Холгейт, Кенни, Дэвис, Гбамин, Уитакер, Доббин.
«Манчестер Юнайтед» в 6 матчах набрал 13 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Эвертон» (13) — на 5-м месте. Лидером соревнований является «Ливерпуль», в 6 встречах набравший 14 очков.
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