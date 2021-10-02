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Вендел: с первого же дня в «Зените» ощущение такое, что я дома

Вендел: с первого же дня в «Зените» ощущение такое, что я дома
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Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел рассказал о впечатлениях от выступления в клубе из Санкт-Петербурга.

«Чаще всего общаюсь с Малкомом и Клаудиньо, чуть реже с Дугласом и Барриосом. Было непривычно, конечно, не буду врать! Я ведь до прошлого года и снега никогда в жизни не видел. Зато теперь уже куда лучше готов к предстоящим холодам, опыт есть. Вообще, это был отличный год, с первого же дня в «Зените» ощущение такое, что я дома. Очень надеюсь, что проведу в Петербурге еще много времени и принесу много пользы команде. И никакие морозы этому не помешают!», — цитирует Вендела пресс-служба «Зенита».

Напомним, «Зенит» ждёт матч 11-го тура РПЛ с «Сочи». Игра состоится в воскресенье, 3 октября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.

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