ЦСКА — «Краснодар»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

Сегодня, 2 октября, состоится матч ЦСКА — «Краснодар». Встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Краснодар».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Жвакин и Роман Милюченко (оба — Санкт-Петербург). Резервный рефери — Владимир Сельдяков (Балашиха).



«Краснодар» в 9 матчах набрал 16 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский ЦСКА (16) — на 5-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (23).