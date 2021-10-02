«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Арсенал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30
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Сегодня, 2 октября, состоится матч «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Арсенал». Встреча 7-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтон энд Хоув. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Арсенал».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом. Помогать ему будут ассистенты Марк Перри и Тим Вуд. Резервный рефери — Джон Брукс.
«Брайтон энд Хоув Альбион» в 6 матчах набрал 13 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2021/2022. «Арсенал» (9) — на 10-м месте. Лидером соревнований является «Ливерпуль», набравший 14 очков. Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».
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