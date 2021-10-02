Вендел: «Зенит» не зря самый титулованный и известный клуб России

Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел поделился мнением об игре клуба на старте сезона-2021/2022.



«Мне кажется, мы качественно подготовились к старту нового сезона на сборах и уверенно стартовали в нем, завоевав Суперкубок. Не зря ведь «Зенит» — самый титулованный и известный клуб России. Конечно, были непростые матчи со сложными соперниками, когда подряд шли одна выездная игра за другой, но мы держали свой уровень и не опускали планку. Сейчас у нас четыре очка преимущества над вторым местом, позади хороший этап, но впереди — вся основная борьба. Цели на сезон неизменны — победы во всех внутренних турнирах и достойное выступление в Лиге чемпионов», — цитирует Вендела пресс-служба «Зенита».



Напомним, «Зенит» ждёт матч 11-го тура РПЛ с «Сочи». Игра состоится в воскресенье, 3 октября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.