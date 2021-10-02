«Краснодар» сохраняет интерес к Маркану

«Краснодар» по-прежнему заинтересован в трансфере защитника «Галатасарая» Маркана, сообщает Tgrthaber. По информации источника, «быки» продолжат повышать сумму предложения, чтобы подписать игрока в зимнее трансферное окно. Но главным претендентом на игрока является «Наполи», предложивший «Галатасараю» € 10 млн.
Летом появилась информация, что «Краснодар» сделал предложение по центральному защитнику «Галатасарая» Маркану. «Быки» предложили за бразильца € 8 млн. До этого «Галатасарай» уже отклонил предложение «Наполи», который был готов заплатить за годичную аренду бразильца € 1,5 млн и прописать в соглашении право выкупа контракта футболиста за € 12,5 млн.
Ещё раньше Sqenf Foot утверждал, что «Спартак» готов четырёхлетний контракт с Марканом, а сумма трансфера может составить € 8,5 млн. Также сообщалось, что «Галатасарай» запрашивал € 12 млн за трансфер Маркана, но «Зенит» был готов заплатить € 8 млн.
- 2 октября 2021
-
15:54
-
15:45
-
15:28
-
15:17
-
15:17
-
15:14
-
15:11
-
15:00
-
14:58
-
14:56
-
14:49
-
14:34
-
14:30
-
14:30
-
14:15
-
14:15
-
14:07
-
14:07
-
14:00
-
13:54
-
13:45
-
13:44
-
13:30
-
13:25
-
13:04
-
12:54
-
12:44
-
12:40
-
12:36
-
12:25
-
12:07
-
11:58
-
11:45
-
11:30
-
11:30