«Краснодар» сохраняет интерес к Маркану

«Краснодар» по-прежнему заинтересован в трансфере защитника «Галатасарая» Маркана, сообщает Tgrthaber. По информации источника, «быки» продолжат повышать сумму предложения, чтобы подписать игрока в зимнее трансферное окно. Но главным претендентом на игрока является «Наполи», предложивший «Галатасараю» € 10 млн.



Летом появилась информация, что «Краснодар» сделал предложение по центральному защитнику «Галатасарая» Маркану. «Быки» предложили за бразильца € 8 млн. До этого «Галатасарай» уже отклонил предложение «Наполи», который был готов заплатить за годичную аренду бразильца € 1,5 млн и прописать в соглашении право выкупа контракта футболиста за € 12,5 млн.



Ещё раньше Sqenf Foot утверждал, что «Спартак» готов четырёхлетний контракт с Марканом, а сумма трансфера может составить € 8,5 млн. Также сообщалось, что «Галатасарай» запрашивал € 12 млн за трансфер Маркана, но «Зенит» был готов заплатить € 8 млн.