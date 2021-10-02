Лещенко рассказал, чем похожи «Динамо» и «Крылья Советов»

Народный артист РСФСР, эстрадный певец Лев Лещенко поделился мыслями о сходстве «Динамо» и «Крыльев Советов».



«Мне нравится атакующий стиль «Крыльев». У самарской команды уже три победы — это очень хороший результат для команды, которая пришла из ФНЛ. Да и тренер у них замечательный. Да, в начале сезона «Крылья» провалились, но сейчас они воспряли. Вернуться в РПЛ и играть на уровне — это непростая задача. На данный момент они с ней справляются.



«Крылья Советов», как и «Динамо», играют в атаку: не перекатывают мяч по периметру, не занимаются условной позиционной работой. В этом они очень похожи. Когда команды просто катают мяч — это не футбол. Такое зрелище не доставляет никакого удовольствия.



Что касается ожиданий от игры, «Динамо» ждёт тяжёлая игра. Команды однотипные, поэтому, скорее всего, будет ничья», — сказал Лещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.



«Динамо» и «Крылья Советов» сыграют в 10-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 2 октября, на поле стадиона «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Старт матча – в 16:30 мск.