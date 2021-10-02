Лапорта: Куман останется в «Барселоне» вне зависимости от результата матча с «Атлетико»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил, что Рональд Куман продолжит занимать пост главного тренера каталонского клуба.



«Куман останется. Он продолжит работать тренером вне зависимости от результата сегодняшнего матча. Он заслуживает доверия, он легенда«Барселоны». Я ценю, что он согласился тренировать команду в трудные времена», — приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что руководство «Барселоны» может отправить Кумана в отставку после матча Примеры с «Атлетико», который состоится сегодня, 2 октября. Встреча команд пройдёт на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Начало матча — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.