Роналду признан лучшим игроком месяца в «Манчестер Юнайтед»

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду стал лучшим игроком команды в сентябре, сообщается на официальном сайте клуба.
Португалец сыграл в сентябре в пяти матчах за «красных дьяволов» и забил пять мячей.
Напомним, Роналду стал игроком «МЮ» 27 августа, перейдя из туринского «Ювентуса». Контракт Роналду с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до июня 2023 года с возможностью продления ещё на год.
Криштиану уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского «Спортинга», в котором начинал карьеру. За «Ювентус» нападающий играл с 2018 года. С 2009 по 2018 год Криштиану выступал за мадридский «Реал».
После шести туров в английской Премьер-лиге «Манчестер Юнайтед» располагается на 4-м месте в турнирной таблице с 13 очками в активе.
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