«Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»: Таунсенд сравнял счёт матча

Сегодня, 2 октября, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере проходит матч 7-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон».
Счёт матча был открыт в концовке первого тайма. На 43-й минуте отличился нападающий «красных дьяволов» Антони Марсьяль, ему ассистировал Бруну Фернандеш.
На 65-й минуте встречи с передачи Абдулайе Дукуре гол забил Эндрос Таунсенд.
Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Ему помогают ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. В роли резервного рефери выступает Пол Тирни.
В данный момент продолжается второй тайм встречи. Счёт – 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон».
«Манчестер Юнайтед» в 6 матчах набрал 13 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Эвертон» (13) — на 5-м месте. Лидером соревнований является «Ливерпуль», в 6 встречах набравший 14 очков.
- 2 октября 2021
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