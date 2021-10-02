Роналду проводит 200-й матч в английской Премьер-лиге за «Манчестер Юнайтед»

Сегодня, 2 октября, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере проходит матч 7-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон». На 57-й минуте встречи на поле вышел нападающий «красных дьяволов» Криштиану Роналду.



Матч с «Эвертоном» стал 200-м для Роналду в английской Премьер-лиге за «красных дьяволов». За 200 матчей в чемпионате Англии португалец забил 87 мячей и отдал 45 результативных передач.



В этом сезоне португалец принял участие в пяти встречах «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах и забил пять голов.



Напомним, Роналду стал игроком «МЮ» 27 августа, перейдя из туринского «Ювентуса». Контракт Роналду с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до июня 2023 года с возможностью продления ещё на год.



Криштиану уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского «Спортинга», в котором начинал карьеру. За «Ювентус» нападающий играл с 2018 года. С 2009 по 2018 год Криштиану выступал за мадридский «Реал».

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