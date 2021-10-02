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«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Эвертоном»

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Эвертоном»
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Сегодня, 2 октября, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере в рамках 7-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимал «Эвертон». Счёт встречи — 1:1.

Счёт матча был открыт в концовке первого тайма. На 43-й минуте отличился нападающий «красных дьяволов» Антони Марсьяль, ему ассистировал Бруну Фернандеш.

Марсьяль открывает счёт в матче:

На 65-й минуте встречи с передачи Абдулайе Дукуре гол забил полузащитник «Эвертона» Эндрос Таунсенд. На 86-й минуте матча был отменён гол защитника «ирисок» Йерри Мины.

Таунсенд забивает ответный мяч в ворота «Манчестер Юнайтед»:

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Ему помогали ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. В роли резервного рефери выступал Пол Тирни.

В восьмом туре английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде с «Лестер Сити», а «Эвертон» примет дома «Вест Хэм Юнайтед». Первая встреча состоится 16 октября, а вторая 17 октября.

Англия - Премьер-лига. 7-й тур
02 октября 2021, суббота. 14:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
1 : 1
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Марсьяль – 43'   1:1 Таунсенд – 65'
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