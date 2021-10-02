«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Эвертоном»

Сегодня, 2 октября, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере в рамках 7-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимал «Эвертон». Счёт встречи — 1:1.



Счёт матча был открыт в концовке первого тайма. На 43-й минуте отличился нападающий «красных дьяволов» Антони Марсьяль, ему ассистировал Бруну Фернандеш.

Марсьяль открывает счёт в матче:

На 65-й минуте встречи с передачи Абдулайе Дукуре гол забил полузащитник «Эвертона» Эндрос Таунсенд. На 86-й минуте матча был отменён гол защитника «ирисок» Йерри Мины.

Таунсенд забивает ответный мяч в ворота «Манчестер Юнайтед»:

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Ему помогали ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. В роли резервного рефери выступал Пол Тирни.



В восьмом туре английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде с «Лестер Сити», а «Эвертон» примет дома «Вест Хэм Юнайтед». Первая встреча состоится 16 октября, а вторая 17 октября.