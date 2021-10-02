Максим Мухин: сравнения с Вернблумом? Однажды на тренировке меня назвали Онопко!

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин рассказал о сравнениях с бывшим футболистом армейцев Понтусом Вернблумом.
«Как футболист я в игровом плане действительно очень зол на поле. Всегда могу пойти в жёсткий стык, ничего не боясь. А в обычной жизни я чаще добрый (улыбается). Кстати, был очень удивлён, когда Вернблум оставил в соцсетях комментарий после моей стычки с Беришей во время игры с «Ахматом».
Он написал «good boy» — «хороший пацан» (улыбается). Подобные цитаты тоже дают мотивацию. Такой игрок высказался про меня!
Однажды меня назвали Онопко (смеётся). Чарли, Ведран Чорлука на тренировке «Локомотива». Меня вдруг поставили в защиту, и он постоянно кричал мне «Онопко!». Ту тренировку я провёл очень хорошо, так что это было почётное прозвище», — цитирует Мухина пресс-служба ЦСКА.
- 2 октября 2021
-
17:17
-
17:13
-
17:13
-
17:03
-
16:55
-
16:52
-
16:50
-
16:43
-
16:40
-
16:37
-
16:36
-
16:30
-
16:28
-
16:25
-
16:19
-
16:05
-
16:00
-
15:58
-
15:54
-
15:45
-
15:28
-
15:17
-
15:17
-
15:14
-
15:11
-
15:00
-
14:58
-
14:56
-
14:49
-
14:34
-
14:30
-
14:30
-
14:15
-
14:15
-
14:07