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Максим Мухин: сравнения с Вернблумом? Однажды на тренировке меня назвали Онопко!

Максим Мухин: сравнения с Вернблумом? Однажды на тренировке меня назвали Онопко!
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Полузащитник ЦСКА Максим Мухин рассказал о сравнениях с бывшим футболистом армейцев Понтусом Вернблумом.

«Как футболист я в игровом плане действительно очень зол на поле. Всегда могу пойти в жёсткий стык, ничего не боясь. А в обычной жизни я чаще добрый (улыбается). Кстати, был очень удивлён, когда Вернблум оставил в соцсетях комментарий после моей стычки с Беришей во время игры с «Ахматом».

Он написал «good boy» — «хороший пацан» (улыбается). Подобные цитаты тоже дают мотивацию. Такой игрок высказался про меня!

Однажды меня назвали Онопко (смеётся). Чарли, Ведран Чорлука на тренировке «Локомотива». Меня вдруг поставили в защиту, и он постоянно кричал мне «Онопко!». Ту тренировку я провёл очень хорошо, так что это было почётное прозвище», — цитирует Мухина пресс-служба ЦСКА.

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