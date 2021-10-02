«Лидс» — «Уотфорд»: составы команд на матч 7-го тура английской Премьер-лиги

Стали известны стартовые составы «Лидс Юнайтед» и «Уотфорда» на матч 7-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Лидс» — «Уотфорд».



«Лидс»: Меслье, Фирпо, Купер, Льоренте, Даллас, Шаклтон, Филлипс, Клих, Джеймс, Рафаэл, Родриго.



Запасные: Клессон, Крессуэлл, Ельде, Стрёйк, Маккинстри, Харрисон, Джелхардт, Гринвуд, Робертс.



«Уотфорд»: Форстер, Роуз, Сьерральта, Трост-Эконг, Фемения, Сиссоко, Куцка, Туфан, Деннис, Сарр, Кинг.



Запасные: Бахман, Кабазель, Масина, Клеверли, Гослинг, Сема, Эрнандес, Педро, Нгакия.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. Помогать ему будут ассистенты Даррен Кэнн и Дерек Итон. Резервный рефери — Майкл Солсбери.