«Лидс» — «Уотфорд»: составы команд на матч 7-го тура английской Премьер-лиги

Стали известны стартовые составы «Лидс Юнайтед» и «Уотфорда» на матч 7-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Лидс» — «Уотфорд».
«Лидс»: Меслье, Фирпо, Купер, Льоренте, Даллас, Шаклтон, Филлипс, Клих, Джеймс, Рафаэл, Родриго.
Запасные: Клессон, Крессуэлл, Ельде, Стрёйк, Маккинстри, Харрисон, Джелхардт, Гринвуд, Робертс.
«Уотфорд»: Форстер, Роуз, Сьерральта, Трост-Эконг, Фемения, Сиссоко, Куцка, Туфан, Деннис, Сарр, Кинг.
Запасные: Бахман, Кабазель, Масина, Клеверли, Гослинг, Сема, Эрнандес, Педро, Нгакия.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. Помогать ему будут ассистенты Даррен Кэнн и Дерек Итон. Резервный рефери — Майкл Солсбери.
- 2 октября 2021
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