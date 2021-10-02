«Вулверхэмптон» — «Ньюкасл»: составы команд на матч 7-го тура английской Премьер-лиги

Стали известны стартовые составы «Вулверхэмптона» и «Ньюкасл Юнайтед» на матч 7-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вулверхэмптон» — «Ньюкасл».
«Вулверхэмптон»: де Са, Коуди, Килман, Марсал, Семеду, Сес, Невеш, Моутинью, Хи Чан, Тринкан, Хименес.
Запасные: Радди, Айт Нури, Дендонкер, Хувер, Боли, Каштелу, Кандл, Силва, Траоре.
«Ньюкасл»: Дарлоу, Кларк, Фернандес, Манкильо, Ритчи, Хэйден, Лонгстафф, Уиллок, Альмирон, Сент-Максимен, Жоэлинтон.
Запасные: Гиллеспи, Крафт, Льюис, Шер, Андерсон, Фрейзер, Хендрик, Мёрфи, Гейл.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Грэмом Скоттом. Помогать ему будут ассистенты Ричард Уэст и Марк Скоулз. Резервный рефери — Энтони Тейлор.
- 2 октября 2021
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