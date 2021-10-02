Слуцкий: пенальти в ворота «Нижнего Новгорода» должен был исполнять Дрейер, а не Хвича

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение клуба от «Нижнего Новгорода» (0:1) в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги и незабитый пенальти в ворота соперника.



«Когда в ворота «Нижнего» был назначен пенальти, было слышно, как со скамейки кричали, чтобы пенальти исполнял Дрейер, но Хвича решил бить сам. Я вчера Дрейеру сообщил, что в случае пенальти он бьёт. И был уверен, что он отстоит эпизод, но, к сожалению, этого не произошло



Это второй сезон Кварацхелии. Его все знают, всё понимают. Ему гораздо сложнее, и понятно, что тот ажиотаж, который был вокруг него на протяжении долгого времени, он тоже влияет. Всегда испытание второго сезона — самое сложное. Пока мы все вместе его не проходим, не только Кварацхелия», — цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».



«Нижний Новгород» встречался с «Рубином» в рамках 10-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла на поле стадиона «Центральный» в Казани. Матч завершился победой «Нижнего Новгорода» со счётом 1:0.