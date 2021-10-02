Кержаков прокомментировал победу «Нижнего Новгорода» в матче с «Рубином»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал результат матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (1:0).
«Одни из самых главных факторов победы — это хорошая игра ребят, их самоотдача и реакция на ошибки. Это была игра единой команды, футболистов, которые были на поле, и даже тех, которые не сыграли. За исключением некоторых шероховатостей мы сделали практически всё, что наметили и подметили у соперников», — приводит слова Кержакова «Матч ТВ».
Казанский «Рубин» в 10 матчах набрал 14 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Нижний Новгород» (14) — на седьмом месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (23).
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- 2 октября 2021
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