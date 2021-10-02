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Ибрагимович заранее отпраздновал 40-летие, чтобы позвать игроков и сотрудников «Милана»

Ибрагимович заранее отпраздновал 40-летие, чтобы позвать игроков и сотрудников «Милана»
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3 октября, в воскресенье, форварду «Милана» Златану Ибрагимовичу исполнится 40 лет. Но юбилей шведский нападающий отпраздновал в пятницу, 1 октября, сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, Ибрагимович решил перенести праздничные мероприятия на пятницу, чтобы вечеринку смогли посетить футболисты «Милана». В воскресенье команда встретится в матче Серии А с «Аталантой».

На празднование юбилея Ибрагимович пригласил технический персонал, врачей, сотрудников и футболистов команды.

В нынешнем сезоне Ибрагимович провёл всего один матч. Нападающий в настоящее время восстанавливается после травмы ахилла. Сам швед говорил, что хочет полностью восстановиться, чтобы избежать новых повреждений и как можно больше играть в нынешнем сезоне.

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