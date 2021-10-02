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Пиоли охарактеризовал «Аталанту» перед матчем с «Миланом»

Пиоли охарактеризовал «Аталанту» перед матчем с «Миланом»
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от матча 7-го тура Серии А с «Аталантой». Встреча состоится завтра, 3 октября.

«Мы провели в последнее время много матчей, но то же самое касается наших соперников. Мы будем играть с максимальной отдачей.

Я смотрел матч «Аталанты» с «Интером», он был очень зрелищным. Мы говорим о сильной команде, которая обладает преимуществами во всех компонентах: тактическом, техническом, физическом. Я готовлюсь к матчу с командой, нацеленной на результат.

Златан Ибрагимович пропускает матч, но он уже чувствует себя лучше. Паузу на матчи сборных он сможет использовать для восстановления», — цитирует Пиоли Football Italia.

«Аталанта» занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 11 очков. «Милан» находится на 2-м месте, набрав 16 очков.

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