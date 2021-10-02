Пиоли охарактеризовал «Аталанту» перед матчем с «Миланом»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от матча 7-го тура Серии А с «Аталантой». Встреча состоится завтра, 3 октября.
«Мы провели в последнее время много матчей, но то же самое касается наших соперников. Мы будем играть с максимальной отдачей.
Я смотрел матч «Аталанты» с «Интером», он был очень зрелищным. Мы говорим о сильной команде, которая обладает преимуществами во всех компонентах: тактическом, техническом, физическом. Я готовлюсь к матчу с командой, нацеленной на результат.
Златан Ибрагимович пропускает матч, но он уже чувствует себя лучше. Паузу на матчи сборных он сможет использовать для восстановления», — цитирует Пиоли Football Italia.
«Аталанта» занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 11 очков. «Милан» находится на 2-м месте, набрав 16 очков.
- 2 октября 2021
-
18:35
-
18:32
-
18:29
-
18:29
-
18:26
-
18:23
-
18:16
-
18:11
-
17:51
-
17:47
-
17:45
-
17:30
-
17:28
-
17:27
-
17:17
-
17:13
-
17:13
-
17:03
-
16:55
-
16:52
-
16:50
-
16:43
-
16:40
-
16:37
-
16:36
-
16:30
-
16:28
-
16:25
-
16:19
-
16:05
-
16:00
-
15:58
-
15:54
-
15:45
-
15:28