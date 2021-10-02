Бенитес прокомментировал ничью в матче с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес высказался после матча 7-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед».



«Мы играли против очень хорошей команды. Здесь нелегко добиться результата, но мы хорошо с этим справились. Мы пропустили гол в концовке первого тайма, чего не ожидали, но команда хорошо отреагировала во втором тайме.



Жаль, что наш гол отменили из офсайда, всё могло быть ещё лучше, но мы довольны тем, как мы играли, и результатом.



У нас всё хорошо. У нас есть некоторые проблемы с травмами, но всё равно команда очень усердно работает и хорошо с этим справляется. Вы видите наш командный дух. Болельщики ценят это, а игроки ценят поддержку болельщиков. Так что теперь заметно, что у нас очень хорошее взаимопонимание», — цитирует Бенитеса BBC.



Матч «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» завершился со счётом 1:1. В составе «красных дьяволов» отличился Антони Марсьяль. Ответный мяч забил полузащитник «ирисок» Эндрос Таунсенд.



После семи сыгранных туров в английской Премьер-лиге «Манчестер Юнайтед» располагается на 2-м месте в турнирной таблице с 14 очками в активе. «Эвертон» (14) — на 3-м месте в таблице.

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