ЦСКА — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч 10-го тура РПЛ
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Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Краснодара» на матч 10-го тура РПЛ.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Ахметов, Обляков, Бийол, Мухин, Зайнутдинов, Эджуке, Чалов, Заболотный.
Запасные: Тороп, Боков, Набабкин, Васин, Щенников, Дзагоев, Кучаев, Бистрович, Бохинен, Яковлев.
«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Рамирес, Газинский, Кайо, Крыховяк, Сперцян, Классон, Вильена, Кабелла, Кордоба.
Запасные: Городов, Литвинов, Стоцкий, Якимов, Кривцов, Ильин, Манелов.
Встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Краснодар».
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