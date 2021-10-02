«Атлетико» — «Барселона»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00

Сегодня, 2 октября, состоится матч «Атлетико» — «Барселона». Встреча 8-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетико» — «Барселона».



Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавляет Сесар Сото Градо. Ему будут помогать ассистенты Карлос Альварес Фернандес и Мигель Мартинес Мунуэра. Резервным арбитром выступит Даниэль Паленсия Кабальеро.



«Атлетико» в 7 матчах набрал 14 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Барселона» в 6 играх набрала 12 очков и находится на 8-м месте в таблице. Лидером соревнований является мадридский «Реал», набравший 17 очков.

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