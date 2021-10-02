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Таунсенд рассказал, почему отпраздновал гол в стиле Роналду

Таунсенд рассказал, почему отпраздновал гол в стиле Роналду
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Полузащитник «Эвертона» Эндрос Таунсенд, забивший гол в матче 7-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед», рассказал, почему отпраздновал гол в стиле нападающего «красных дьяволов» Криштиану Роналду.

«Это не подражание, а просто знак уважения к парню, который повлиял на мою карьеру. Я провёл много часов на тренировочном поле и в видеозале, пытаясь проанализировать его штрафные удары, его дриблинг и то, как он посвятил себя футболу.

Так что это не подражание, а знак уважения к одному из моих кумиров. Возможно, я не справился с празднованием и не исполнил его должным образом», — цитирует Таунсенда BBC.

Гол Таунсенда в ворота «Манчестер Юнайтед»:

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» завершился со счётом 1:1. В составе «красных дьяволов» отличился Антони Марсьяль. Ответный мяч забил полузащитник «ирисок» Эндрос Таунсенд.

После семи сыгранных туров в английской Премьер-лиге «Манчестер Юнайтед» располагается на 2-м месте в турнирной таблице с 14 очками в активе. «Эвертон» (14) — на 3-м месте в таблице.

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