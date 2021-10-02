«Боруссия» Д обыграла «Аугсбург» и поднялась на 2-е место в турнирной таблице Бундеслиги

В Дортмунде завершился матч 7-го тура немецкой Бундеслиги. Дортмундская «Боруссия» на стадионе «Сигнал Идуна Парк» принимала «Аугсбург».

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Уже на 10-й минуте Рафаэл Геррейру открыл счёт, реализовав пенальти. На 35-й минуте Анди Зачири восстановил равновесие в счёте, но удержать ничью гостям не удалось. На 51-й минуте Юлиан Брандт принёс победу своей команде.

«Боруссия» поднялась на 2-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков. От лидирующей «Баварии» дортмундцы отстают на одно очко. Но мюнхенцы провели на один матч меньше.

«Аугсбург» находится на 15-м месте. Команда набрала в семи турах пять очков.

В следующем туре «Боруссия» будет принимать «Майнц», а «Аугсбург» сыграет с «Арминией».