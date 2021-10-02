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«Боруссия» Д обыграла «Аугсбург» и поднялась на 2-е место в турнирной таблице Бундеслиги

«Боруссия» Д обыграла «Аугсбург» и поднялась на 2-е место в турнирной таблице Бундеслиги
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В Дортмунде завершился матч 7-го тура немецкой Бундеслиги. Дортмундская «Боруссия» на стадионе «Сигнал Идуна Парк» принимала «Аугсбург».

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Уже на 10-й минуте Рафаэл Геррейру открыл счёт, реализовав пенальти. На 35-й минуте Анди Зачири восстановил равновесие в счёте, но удержать ничью гостям не удалось. На 51-й минуте Юлиан Брандт принёс победу своей команде.

«Боруссия» поднялась на 2-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков. От лидирующей «Баварии» дортмундцы отстают на одно очко. Но мюнхенцы провели на один матч меньше.

«Аугсбург» находится на 15-м месте. Команда набрала в семи турах пять очков.

В следующем туре «Боруссия» будет принимать «Майнц», а «Аугсбург» сыграет с «Арминией».

Германия - Бундеслига. 7-й тур
02 октября 2021, суббота. 16:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
2 : 1
Аугсбург
Аугсбург
1:0 Геррейру – 10' (пен)   1:1 Зачири – 35'   2:1 Брандт – 51'
Германия - Бундеслига. 7-й тур
02 октября 2021, суббота. 16:30 МСК
Герта
Берлин
Окончен
1 : 2
Фрайбург
Фрайбург
0:1 Линхарт – 17'   1:1 Пёнтек – 70'   1:2 Петерсен – 78'
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